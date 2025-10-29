Assystem : croissance trimestrielle proche de 7% en organique, objectifs 2025 maintenus

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem ressort à 157,7 millions d'euros contre 144,1 millions d'euros au troisième trimestre 2024. Il est en hausse de 9,4% dont 6,8% en organique, +4,8% d’effet périmètre et -2,2% d’effet de la variation des taux de change. Sur les 9 mois de 2025, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 484,2 millions d'euros contre 445,4 millions d'euros pour la même période en 2024, soit une croissance de 8,7% dont +5,4% en organique. L'activité Nucléaire représente 76% du chiffre d'affaires sur ces neuf premiers mois.

Les activités en France à 284,8 millions d'euros (59% du chiffre d'affaires consolidé 9 mois) progressent de 2,1% intégralement en organique. La bonne orientation des activités sur le cycle du combustible permet de pallier l'absence d'accélération des activités sur les nouvelles constructions de réacteurs et la baisse d'activité sur le parc installé.

En outre, les activités à l'International à 199,3 millions d'euros(41% du chiffre d'affaires consolidé 9 mois) enregistrent une croissance forte de 19,7%, dont 10,9% en organique (avec une tendance toujours solide au Royaume-Uni), +11,0% d'effet périmètre (Mactech Energy Group, intégré le 1er janvier dernier, confirme sa montée en puissance embarquée) et -2,1% d'effet de la variation des taux de change.

Assystem poursuit son déploiement international avec la création de filiales au Kazakhstan pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de son programme nucléaire civil, et au Canada pour répondre aux besoins du marché nord-américain.

Le groupe spécialisé en ingénierie et gestion de projets d'infrastructures critiques et complexes maintient ses objectifs fixés pour 2025 : une croissance organique du chiffre d'affaires consolidé d'environ 5% et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

