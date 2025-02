Assystem: croissance de près de 6% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Assystem affiche un chiffre d'affaires de 611,3 millions d'euros pour 2024, en croissance de 5,8% (dont +5,2% en organique), atteignant ainsi son objectif révisé d'environ 610 millions, et confirme son objectif annuel d'une marge opérationnelle d'activité d'environ 6,5%.



Les activités en France ont progressé de 1,6% à 380,9 millions (+3,8% en organique), l'activité nucléaire ayant conservé une bonne dynamique de croissance sur l'année (+7,6%), grâce aux nouveaux projets en développement sur le cycle du combustible.



Les activités du groupe d'ingénierie à l'international, en progression de 13,7% à 230,4 millions d'euros (+7,9% en organique), ont profité d'un rythme de croissance soutenu au Royaume-Uni confortant son implantation locale, notamment dans le nucléaire.





