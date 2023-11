Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: compte acheter L&T Infrastructure Engineering Ltd information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 18:26









(CercleFinance.com) - Assystem annonce son intention d'acquérir L&T

Infrastructure Engineering Limited, filiale indienne du groupe Larsen & Toubro composée de 431 salariés.



Cette acquisition permettra à Assystem de compléter son offre de services d'ingénierie en Inde et d'accroître sa part de marché dans les secteurs du ferroviaire, du transport et de l'énergie.



L&T Infrastructure Engineering Limited possède des bureaux stratégiquement situés dans des villes indiennes telles que Hyderabad, Mumbai, Delhi et Chennai. La société a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 10,6 millions d'euros lors du dernier exercice fiscal.



La transaction devrait être finalisée au plus tard le 15 janvier 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions préalables usuelles en la matière, assure Assystem.





Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris +3.68%