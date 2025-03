Assystem cible une stabilité de la marge opérationnelle d'activité en 2025

(AOF) - Assystem a dévoilé un résultat net consolidé de 7,5 millions d'euros en 2024 contre 102,8 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel d'activité du groupe d'ingénierie a augmenté de 7,8% à 40,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle d'activité de 6,6% contre 6,5% sur l'exercice 2023. " L'amélioration provient principalement de la meilleure occupation des ressources en France ", explique Assystem. Déjà connu, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8% à 611,3 millions d'euros.

Au regard des tendances observées en ce début d'exercice sur les activités et géographies du groupe et en tenant compte d'un environnement économique et géopolitique incertain, Assystem anticipe cette année une légère croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

Ces perspectives s'entendent hors l'acquisition réalisée en janvier 2025 de Mactech Energy Group, une entreprise britannique spécialisée dans les services à la construction pour l'industrie nucléaire, ayant généré un chiffre d'affaires d'environ 16 millions de livres en 2024. La société sera consolidée à compter du 1er janvier 2025 dans les comptes du groupe.

