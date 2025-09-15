information fournie par AOF • 15/09/2025 à 18:05

Assystem, Boa Concept, Implanet...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Assystem

Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Implanet

Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.