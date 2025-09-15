Assystem, Boa Concept, Implanet...l'agenda société France du jour

(AOF) - Assystem
Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.
Boa Concept
L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Implanet
Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.
Maat Pharma
La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.
Transgene
La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer