SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 895,00
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Assystem, Boa Concept, Implanet...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 15/09/2025 à 18:05

(AOF) - Assystem

Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Implanet

Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ASSYSTEM
46,9000 EUR Euronext Paris +0,75%
BOA CONCEPT
21,8000 EUR Euronext Paris +1,87%
IMPLANET
0,3250 EUR Euronext Paris +6,56%
MAAT PHARMA
4,1100 EUR Euronext Paris -7,43%
TRANSGENE
1,1550 EUR Euronext Paris -5,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

