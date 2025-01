Assystem: acquisition de Mactech Energy Group information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Assystem annonce l'acquisition de Mactech Energy Group (Mactech), une entreprise britannique spécialisée dans les services à la construction pour l'industrie nucléaire. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions de livres sterling en 2024.



L'acquisition représente un investissement pour développer sur le long terme dans la main-d'oeuvre dédiée à l'industrie nucléaire britannique en prévision de la construction prévue de nouvelles centrales nucléaires produisant jusqu'à 24 GW dans les prochaines décennies.



'Mactech apporte un réseau inégalé de ressources qualifiées basées au Royaume-Uni. Cette expertise permettra à Assystem de renforcer ses capacités dans les phases de construction des projets dans les domaines du nouveau nucléaire, du démantèlement et de la défense' indique le groupe.





