Assystem accroit de plus de 9% son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 07:07
Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le cabinet d'ingénierie a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 484,2 MEUR, soit une croissance totale de 8,7% (dont +5,4% en organique), l'activité nucléaire représentant 76% du cumul de la période.
Les activités en France ont réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 MEUR, en progression de 2,1% intégralement en organique, tandis que celles à l'international ont généré 199,3 MEUR, en hausse de 19,7% (dont 10,9% en organique).
Assystem maintient ses objectifs fixés pour l'ensemble de 2025, à savoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ +5% à périmètre comparable et taux de change constant, ainsi qu'une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.
Valeurs associées
|41,850 EUR
|Euronext Paris
|-1,30%
