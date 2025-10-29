 Aller au contenu principal
Assystem accroit de plus de 9% son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 07:07

Assystem affiche un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 157,7 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, dont +6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le cabinet d'ingénierie a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 484,2 MEUR, soit une croissance totale de 8,7% (dont +5,4% en organique), l'activité nucléaire représentant 76% du cumul de la période.

Les activités en France ont réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 MEUR, en progression de 2,1% intégralement en organique, tandis que celles à l'international ont généré 199,3 MEUR, en hausse de 19,7% (dont 10,9% en organique).

Assystem maintient ses objectifs fixés pour l'ensemble de 2025, à savoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ +5% à périmètre comparable et taux de change constant, ainsi qu'une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

Valeurs associées

ASSYSTEM
41,850 EUR Euronext Paris -1,30%
