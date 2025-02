Assurance vie : la collecte nette s’élève à 29,4 milliards d’euros sur l’année 2024

(AOF) - En décembre 2024, les cotisations d’assurance vie sont en hausse de 12 % par rapport à décembre 2023, soit +1,5 milliard d’euros, et s’établissent à 13,9 milliards d’euros. Elles sont en hausse pour le compartiment en euros (15%) comme pour celui en unités de compte (UC, 9 %). Depuis le début de l’année 2024, les cotisations affichent une hausse de 20,9 milliards d’euros à 173,3 milliards d’euros, en hausse de 14 %. La dynamique est similaire au mois précédent et concerne à la fois les supports euros (+17 %) et les supports en UC (+8 %).

La part des cotisations en UC est de 44% sur le mois de décembre et de 38% sur l'année, en légère baisse par rapport à l'année 2023 (40%).

La collecte nette s'élève à 1,2 milliard d'euros sur le mois de décembre, en hausse de 2,2 milliards d'euros par rapport à décembre 2023. Elle s'établit à +2,2 milliards d'euros pour les supports en UC et à -0,9 milliard d'euros pour les supports en euros. Sur l'année 2024, elle s'élève à 29,4 milliards d'euros, en hausse de 28,2 milliards d'euros par rapport à l'année 2023. La collecte nette des supports en UC s'établit à +34,4 milliards d'euros. Celle des supports en euros reste légèrement négative, de 5,0 milliards d'euros.

L'encours de l'assurance vie s'élève à 1 989 milliards d'euros à fin décembre 2024, en hausse de +4,2 % sur un an.

En décembre 2024, les cotisations sur un PER assurantiel ont enregistré une hausse de 9% par rapport au même mois de l'année précédente, à 2 813 millions d'euros pour 135 200 nouveaux assurés. La collecte nette est de 2 538 millions d'euros sur le mois, soit +9 % par rapport à décembre 2023. Elle atteint 9 892 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2024, en hausse de 1 454 millions d'euros ou 17 % par rapport à 2023.