Assurance-vie : la collecte nette atteint un plus haut historique sur le mois de septembre
information fournie par AOF 04/11/2025 à 12:25

(AOF) - La collecte nette de l'assurance-vie s'établit à 4,1 milliards d'euro en septembre, en hausse de 1,7 milliard d'euros par rapport à celle de septembre 2024, atteignant ainsi un plus haut historique sur le mois, indique France Assureurs. Elle ressort à 2,5 milliards d'euros pour les supports en unités de compte (UC) et à 1,6 milliard d'euros pour les supports en euros. Depuis le début de l'année, elle s'élève à 39,4 milliards d'euros, supérieure de 18,8 milliards d'euros à celle de 2024 sur la même période.

Cette collecte nette positive concerne à la fois les supports en euros (+7,2 milliards d'euros) et les supports en UC (+32,1 milliards d'euros).

L'encours atteint 2 084 milliards d'euros à fin septembre 2025, en hausse de 5,1 % sur un an.

"Les résultats de septembre illustrent la vitalité d'un modèle d'épargne qui conjugue stabilité financière et progrès économique", souligne Paul Esmein, directeur général de France Assureurs.

