En mars 2025, la collecte des PER assurantiels s'élève à 511 millions d'euros, en hausse de 15 %. A fin mars 2025, les PER assurantiels comptabilisent 7,2 millions d'assurés pour un encours de 97,4 milliards d'euros, dont 44 % correspondent à des UC.

L'encours de l'assurance vie s'établit à 2 025 milliards d'euros à fin mars 2025, en hausse de 3,7 % sur un an.

(AOF) - La collecte en assurance vie a atteint 4 milliards d’euros en mars, son plus haut niveau pour un mois de mars depuis 2010, a indiqué France Assureurs. Dans le détail, la collecte s’élève à 3,4 milliards d’euros pour les supports en unités de compte et à 0,6 milliard d’euros pour les supports en euros. Depuis le début de l’année, l’assurance vie a attiré 14,4 milliards d’euros, contre 5,6 milliards d’euros sur les trois premiers mois de 2024.

Assurance vie : la collecte au plus haut depuis 15 ans pour un mois de mars

