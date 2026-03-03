Assurance vie en France : 19,2 milliards d'euros de cotisations en janvier 2026

(AOF) - A 19,2 milliards d'euros en janvier 2026, les cotisations en assurance vie en France sont en nette hausse de 9%, soit +1,6 MdEUR par rapport au même mois de 2025, selon France Assureurs. Elles atteignent ainsi leur plus haut niveau mensuel, le précédent record étant en juillet 2025 avec 18,5 MdsEUR de cotisations. Cette progression concerne à la fois les supports en unités de compte (UC, +10%) et les supports en euros (+9%). La part des UC dans les cotisations s’établit à 43% sur le mois de janvier 2026, comme en janvier 2025.

A 12,9 MdsEUR, les prestations sont en légère baisse par rapport à janvier 2025. Ce recul de 0,2 MdEUR, soit -2%, ne concerne que les supports en euros (-0,3 MdEUR), tandis que le niveau des prestations augmente très légèrement pour les supports en UC (+0,1 MdEUR).

Par conséquent, la collecte nette de janvier 2026 s'élève à 6,2 MdsEUR, en nette hausse (+1,8 MdEUR) par rapport à celle de janvier 2025, un plus haut depuis plus de 15 ans (6,3 MdsEUR en juillet 2010). La collecte nette s'établit à 5,8 MdsEUR pour les supports en UC et à 0,4 MdEUR pour les supports en euros.

L'encours des contrats d'assurance vie atteint 2 119 MdsEUR à fin janvier 2026, en hausse de 5,1% sur un an.