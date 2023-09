Assurance vie : ce qu’il faut savoir avant d’investir dans les fonds de «private equity»

(© Fotolia)

Investir en direct dans des entreprises non cotées en Bourse via une assurance vie, c’est possible. Mais l’offre est encore limitée et le placement n’est pas sans risques. Décryptage des avantages et inconvénients à marier assurance vie et capital investissement.

Via votre contrat d’assurance vie ou votre plan d’épargne retraite (PER) individuel, vous pouvez placer votre argent, de plus en plus souvent, dans des unités de compte (UC) qui investissent dans des entreprises privées, non cotées en Bourse.

On appelle ces supports des fonds de capital-investissement ou de «private equity». Ils ciblent des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec l'objectif de les faire grandir et revendre leur participation plusieurs années plus tard en générant une plus-value substantielle.

Toutefois, malgré les assouplissements apportés par la loi Travail de 2015, puis la loi Pacte de 2019, la percée du «private equity» dans l’assurance vie reste timide. Selon la fédération professionnelle France Assureurs, les fonds de capital-investissement représentent à peine 2,3 milliards d’euros d’encours dans les contrats d’assurance vie, une goutte d’eau par rapport aux plus de 1.800 milliards d’euros de l’assurance vie !

«Le manque de connaissance reste le principal frein à la souscription», selon Pascal Koenig, fondateur du cabinet Insight AM qui a réalisé au printemps dernier une enquête sur le capital investissement et l’assurance vie auprès de 1.065 épargnants pour le compte de la société de gestion NextStage AM, de l’assureur Spirica et du cabinet de gestion de patrimoine Maison Herez.

Avec une offre limitée (tous les contrats