Assurance : le coût des catastrophes naturelles s'est élevé à 140 milliards de dollars

(AOF) - Alors que les importants incendies en Californie font la Une des médias, Munich Re a indiqué ce matin que les catastrophes naturelles ont provoqué 140 milliards de dollars de pertes assurées en 2024. Depuis 1980, seules deux années ont été plus coûteuses. Les pertes économiques totales ont représenté 320 milliards de dollars. Les catastrophes météorologiques ont été à l'origine de 93% des pertes globales et de 97% des pertes assurées.

"Les records se succèdent et les conséquences sont dévastatrices. Les forces destructrices du changement climatique deviennent de plus en plus évidentes, comme le confirme la science. Les sociétés doivent se préparer à des catastrophes météorologiques plus graves", a déclaré Thomas Blunck, membre du conseil d'administration du réassureur allemand.

Les pertes dues à des risques, tels que les inondations, les incendies de forêt et les orages violents, ont produit des pertes totales de 136 milliards de dollars, dont environ 67 milliards ont été assurés. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à celui de l'année précédente (143 milliards de dollars, dont 82 milliards assurés, un record), il est nettement supérieur à la moyenne des dix dernières années (110 milliards de dollars et 48 milliards de dollars corrigés de l'inflation).

Les cyclones tropicaux ont contribué à eux seuls à hauteur de 135 milliards de dollars aux pertes totales et de 52 milliards de dollars aux pertes assurées. La majorité de ces pertes ont été causées par des ouragans majeurs aux États-Unis (105 milliards de dollars, dont 47 milliards assurés).

En Bourse, l'action Scor recule de 0,8% à 24,68 euros, Munich Re perd 2,5% à 291,40 euros et Swiss Re, 1,08% à 133,35 francs suisses.