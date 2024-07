Assurance: Allianz finalise le transfert des clients de Luko

( AFP / CHRISTOF STACHE )

L'assureur allemand Allianz a annoncé lundi le transfert des contrats d'assurance habitation français de la société Luko, en redressement judiciaire, à sa filiale Allianz Direct.

La reprise de l'activité française d'assurance habitation de Luko "s'inscrit dans notre ambition de devenir le premier assureur en ligne en France", a indiqué la directrice générale d'Allianz Direct en France Fanny Limare-Wolf.

La filiale d'assurances en ligne du groupe munichois - qui commercialise des assurances automobile, habitation, responsabilité civile et voyages en direct, et non via des agents généraux -, avait repris en janvier la start-up française à la barre du tribunal de commerce pour 4,3 millions d'euros.

Elle s'était engagée à reprendre les clients, la marque et à conserver les 112 collaborateurs.

Le transfert de portefeuille de clients "constitue une étape juridique normale clôturant le processus de reprise", précise Allianz dans un communiqué.

Lourdement endettée après l'acquisition coup sur coup en 2022 de l'assureur allemand Coya et du spécialiste français de l'assurance de loyers impayés Unkle, la société Luko, fondée en 2018, n'a pas réussi à se refinancer alors que ses affaires n'étaient pas encore rentables.

Un premier acheteur, le groupe britannique d'assurance Admiral, s'était positionné en juin 2023 avant de retirer son offre de 14 millions d'euros au dernier moment, en octobre.

Allianz avait alors proposé de reprendre la jeune pousse, mais son plan de reprise n'avait pas été accepté par le tribunal de commerce de Bobigny. Luko, en cessation de paiement, avait alors basculé en redressement judiciaire.

Allianz Direct s'est à nouveau manifesté en décembre, proposant de racheter Luko pour la modique somme de 4 euros.

Le tribunal a finalement eu le choix entre cinq repreneurs. L'offre d'Allianz Direct - revue à la hausse - était de loin la mieux disante en termes de prix et de maintien de l'emploi. Elle a été la seule présentée lors de la dernière audience, le 17 janvier 2024.

Luko avait levé 70 millions d'euros depuis sa création en 2018, notamment auprès des fonds EQT Ventures, Accel, Funders Fund, Speedinvest, Orange Ventures et des investisseurs privés. Elle était valorisée à son apogée à 240 millions d'euros.