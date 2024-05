Assogestioni ne divulguera plus les chiffres de collecte des sociétés de gestion

A partir de la fin mai, Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs, ne dévoilera plus à la presse ses données sur la collecte mensuelle des sociétés de gestion présentes en Italie, déplore Bluerating. Ainsi, les journalistes ne pourront plus qu’accéder aux données sur la collecte globale du secteur italien de la gestion. Il ne leur sera plus possible de savoir qui a le plus collecté entre Eurizon, Amundi, Poste Italiane ou Generali, pour ne citer que ces acteurs.