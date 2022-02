AssetCo a encore faim d'acquisitions

(NEWSManagers.com) - AssetCo, la société d'investissement britannique présidée par Martin Gilbert et dirigée par Campbell Fleming, a dévoilé ses résultats pour l'année 2021. Une sorte d'année zéro pour la firme qui a défini une nouvelle stratégie, à savoir de construire et d'opérer une activité de gestion d'actifs et de fortune.

La société a commencé sa transformation par l'achat de parts majoritaires dans le gestionnaire actions britanniques et internationales Saracen Fund Managers, le gestionnaire de fonds indiciels cotés thématiques Rize ETF et une entrée au capital de Parmenion en tant qu'actionnaire minoritaire. Ces opérations ont fait passer les encours sous gestion d'AssetCo de 0 à 9,6 milliards de livres sterling. L'entreprise est aussi en train de clôturer l'acquisition de la société de gestion River and Mercantile qui fera passer ses encours à 12 milliards de livres.

Pour l'exercice se terminant au 30 septembre 2021, AssetCo affiche un bénéfice net de 14,7 millions de livres sterling (contre 3,4 millions en 2020). Le cours de l'action AssetCo a lui plus que quadruplé sur 12 mois, passant de 4,11 livres au 30 septembre 2020 à 17 livres au 30 septembre 2021.

AssetCo met entre autres en exergue les bons résultats de Rize ETF, dont les encours atteignent 455,7 millions de dollars. La société, qui a récemment recruté un représentant pour les marchés francophones, «dispose d'un solide pipeline de lancements prévus en 2022 et 2023», indique un communiqué.

Campbell Fleming, directeur général d'AssetCo, dévoile l'intention de la société de développer cinq à sept capacités de gestion d'actifs et de fortune distinctes et différentes «dans certains segments du secteur en croissance rapide ou sous-évalués». Le groupe s'attend à des synergies entre ces différentes capacités de gestion, qui formeraient un relais de croissance supplémentaire.

«Le secteur de la gestion d'actifs et de patrimoine traverse une période de changements importants, notamment des avancées technologiques et une évolution des besoins et des habitudes des investisseurs. Pour faire face à ces changements structurels, les entreprises dans lesquelles nous avons investi englobent quatre domaines clés - la gestion active sur les marchés publics et privés, l'investissement thématique à forte croissance, l'ESG et les solutions digitales», explique-t-il.