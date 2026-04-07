Asset Management One commercialise en Europe un fonds d’obligations japonaises

Asset Management One International (AMOI), qui fait partie d’Asset Management One Co., Ltd (AMO), l’un des principaux gestionnaires d’actifs japonais avec 510 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a lancé un fonds d’obligations japonaise géré activement au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Le fonds Japan Government Bond Plus UCITS sera investi dans des obligations d'État japonaises (JGB) et de manière opportuniste dans des obligations d’entreprises japonaises - dans la limite de 30?% du portefeuille.

Le fonds vise à délivrer 80 points de base (avant frais) au-dessus de l’indice obligataire de référence des emprunts d'État japonais (Bloomberg Global Treasury : Japan Bond Index). Les sources de surperformance incluent : la duration, l’allocation crédit (jusqu'à 30%) et la sélection de titres.

Asset Management One gère environ 90 milliards de dollars de stratégies d’obligations japonaises, dont environ 25 milliards de dollars dans des stratégies à gestion active. Son équipe d’obligations japonaises réunit 28 professionnels de l’investissement.

Au cours des deux dernières décennies, les taux d’intérêt au Japon avaient été extrêmement bas, et parfois même négatifs, jusqu'à ce que la Banque du Japon commence à normaliser ses taux d’intérêt en 2024. En conséquence, les investisseurs au Royaume-Uni et en Europe continentale manifestaient très peu d’intérêt pour cette classe d’actifs, et la plupart des fonds offrant une exposition aux obligations japonaises ont été abandonnés. Aujourd’hui, la classe d’actifs suscite un regain d’intérêt auprès des investisseurs.

« Les récentes hausses des rendements des obligations japonaises ont rendu les JGB bien plus attractifs. Les rendements des JGB à 10 ans sont passés de -0,04?% en 2021 à 2,2?% », commente Taketomo Shimizu, co-responsable des obligations chez AMO.