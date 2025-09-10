Asset Entities bondit après l'approbation par les actionnaires de la fusion avec Strive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la société de marketing des médias sociaux Asset Entities ASST.O ont bondi de 81 % à 11,37 $ avant le marché

** Les actionnaires d'ASST approuvent la fusion avec Strive Enterprises - une société de services financiers cofondée par l'ancien candidat républicain à la présidence Vivek Ramaswamy

** À l'issue de la fusion, la société sera rebaptisée Strive et continuera à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole ASST

** L'opération, initialement annoncée en mai , permettra à ASST de devenir une société holding spécialisée dans le bitcoin

** La société est l'une des nombreuses entreprises qui ont tenté de reproduire l'approche de la stratégie de Michael Saylor

MSTR.O .

** Après la clôture de la fusion, la société envisage de réaliser un placement privé de 750 millions de dollars annoncé le 27 mai pour soutenir les acquisitions de bitcoins

** À la dernière clôture, les actions d'ASST ont bondi de plus de 1000 % depuis le début de l'année