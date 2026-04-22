Assemblée générale SergeFerrari approuve transfert cotation vers Euronext Growth Paris

* Assemblée générale tenue le 22 avril 2026 : actionnaires ont adopté transfert cotation actions SergeFerrari Group d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris. * Même assemblée a donné pouvoir au directoire pour exécuter transfert ; directoire, réuni le 22 avril 2026, a décidé de lancer mise en œuvre. * Transfert reste soumis à approbation d’Euronext Paris ; opération prévue sans émission de nouvelles actions, via radiation d’Euronext Paris puis admission simultanée sur Euronext Growth Paris. * Calendrier indicatif : demande de transfert attendue mi-mai 2026 ; feu vert visé mi-juin 2026 ; première cotation sur Euronext Growth Paris au plus tôt le 23 juin 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Serge Ferrari Group SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260422249078) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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