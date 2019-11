Valence, le 28 novembre 2019, 18h00 CET - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 19 décembre 2019.L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société Amplitude Surgical se tiendra, sur première convocation, le 19 décembre 2019 à 9 heures à au siège social, situé au 11 cours Jacques Offenbach, 26000 Valence, France.L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 13 novembre 2019, bulletin n°136.L'avis de réunion valant avis de convocation inclut l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale.Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : amplitude@newcap.eu