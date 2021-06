Communiqué de presse, à Bordeaux, le 8 juin 2021



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2021

o Quorum non atteint

o Nouvelle assemblée générale le 29 juin 2021



Les actionnaires de la société EUROPLASMA ont été convoqués en assemblée générale ordinaire, le 8 juin 2021 à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières, comme annoncé dans l'avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 28 avril 2021 (Bulletin n° 51).



Le bureau de l'assemblée a pu constater que les actionnaires présents ou représentés ont réuni ensemble 635.695 actions sur les 21.066.307 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. Le quorum représentant 3,018% des actions ayant le droit de vote, l'assemblée générale ordinaire n'a pas pu, en conséquence, valablement délibérer.



Les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire réunie ce jour, seront soumises à une nouvelle assemblée générale ordinaire appelée à se réunir, sur seconde convocation, le 29 juin 2021 à 14 heures, à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour et les mêmes projets de résolutions portant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. L'avis de seconde convocation sera publié prochainement au Bulletin des annonces légales obligatoires et au sein du journal d'annonces légales « Sud-Ouest ».