Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2023

- Publication de l’avis de convocation et de l’ordre du jour définitif

- Renforcement du Conseil d’administration et évolution de la Gouvernance

- Confirmation de la stratégie de la Société



Claranova informe ses actionnaires qu’ils sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de Claranova qui se tiendra le lundi 4 septembre 2023 à 15 heures au Business Center Tour Egée, 9-11 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie.



L’avis de convocation comportant l’ordre du jour définitif et le texte des résolutions présentées à l’Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour, et est disponible sur le site internet de la Société. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l’avis de convocation.



Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société www.claranova.com, rubrique Investisseurs\Assemblées Générales, dans les conditions légales et réglementaires.



