ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

L'assemblée générale ordinaire de la société Europlasma, convoquée sur seconde convocation, s'est tenue ce jour à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique, 3-5 Allée des Lumières (l' « Assemblée »).

Les actionnaires ayant participé à l'Assemblée ont réuni ensemble 1.777.023 actions sur les 24.114.613 actions formant le capital social et ayant le droit de vote, soit 7,37% de ces actions. Aucun quorum n'étant requis sur seconde convocation, l'Assemblée a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que le projet d'affectation du résultat, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée. Les autres résolutions à titre ordinaire ont également été approuvées sans modification par l'Assemblée.

Le compte-rendu, les résultats détaillés des votes et les réponses aux questions écrites sont disponibles sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales ».