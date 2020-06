Assemblée générale mixte du 30 juin 2020 - Modalités de mise à dispositions des documents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2020

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES



Levallois-Perret, le 10 juin 2020, 18:00



Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 heures au siège social de la société, sans la présence physique des actionnaires.

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 25 mai 2020 et l'avis de convocation a été publié dans les Affiches parisiennes du 5 juin 2020.

Ces avis et l'ensemble des documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société :

https://www.adux.com/ (rubrique Investisseur/Documentation/Assemblée Générale)