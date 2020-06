Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020 : mise à disposition des documents préparatoires

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, rappelle à ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte prévue le lundi 29 juin 2020 à 10 heures se tiendra exceptionnellement à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.



Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale de préférence via un formulaire de vote par correspondance ou à défaut, en donnant pouvoir au Président.



L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mai 2020, bulletin n°63. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.