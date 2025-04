Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2025 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 30 avril 2025 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2025.