Assemblée Générale Mixte de Transgene du 5 mai 2023

Strasbourg, France, le 5 mai 2023, 17 h 45 – L’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Transgene a eu lieu ce jour (5 mai 2023) à 09 h 00 au siège social de l’entreprise (400 boulevard Gonthier d’Andernach – Parc d’Innovation – 67400 Illkirch-Graffenstaden).



L’Assemblée Générale Mixte a été présidée par Alessandro Riva, Président, afin d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022, et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.



Une rediffusion de l’Assemblée Générale Mixte est disponible sur le site internet de la Société et en cliquant ici.



L’Assemblée Générale Mixte a adopté toutes les résolutions recommandées par le Conseil d’Administration, y compris les résolutions 9, 10 et 11 telles qu’amendées en séance.



