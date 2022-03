Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 21 mars 2022

PARIS, France, le 8 mars 2022 à 18h00 – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« la Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY™, informe ses actionnaires que le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance désignant un mandataire ad hoc qui représentera les actionnaires non présents ou non représentés lors de la prochaine assemblée extraordinaire des associés devant se tenir le 21 mars 2022 à 14H30 au siège social de la Société, de manière à constituer le quorum nécessaire pour tenir valablement l’assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se tiendra sur report de l’assemblée générale extraordinaire prévue initialement le 11 février 2022, elle-même reportée en seconde convocation le 28 février 2022.