ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CONVOQUÉE LE 28 OCTOBRE 2020



Les actionnaires de la société EUROPLASMA sont informés de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, convoquée sur troisième convocation le 28 octobre 2020 à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières, à l'effet de délibérer sur les mêmes projets de résolutions à titre extraordinaire inscrits à l'ordre du jour des assemblées convoquées pour les 31 août 2020 et 22 septembre 2020, toutes deux prorogées faute d'avoir réuni le quorum requis.

L'avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette assemblée générale extraordinaire a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 27 juillet 2020 (Bulletin n°90). L'avis de convocation comportant les procédures pour participer et voter à cette assemblée ainsi que les modalités d'exercice des droits des actionnaires sera publié prochainement au Bulletin des annonces légales obligatoires et au sein du journal d'annonces légales « Sud-Ouest ».

Il est rappelé que les formulaires de pouvoirs ou de vote par correspondance reçus par la société pour les assemblées du 31 août 2020 et du 22 septembre 2020 restent valables pour cette assemblée du 28 octobre 2020. Pour les titres détenus au porteur, les actionnaires sont invités à fournir une nouvelle attestation d'inscription qui leur sera fournie par l'intermédiaire teneur dans les comptes de titres au porteur.