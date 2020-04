Assemblée générale du 20 mai 2020 - Dividende 2019 : 1,50 € par action - Proposition d'une option de paiement partiel en actions - 86,7% des grands actionnaires se prononcent pour cette option

Le Conseil d'administration de Frey a décidé, ce jour, de proposer lors de son Assemblée générale qui se réunira le 20 mai prochain, s'agissant du versement du dividende de 1,50 €/action au titre de l'exercice 2019, que les actionnaires auront possibilité d'opter au choix :

1. soit pour un paiement à 100% en numéraire ;

2. soit pour un paiement partiel en actions à hauteur de 30% du dividende (soit 0,45 €/action) et à hauteur de 70% en numéraire (soit 1,05 €/action).



A ce jour, Antoine Frey (via Firmament Participations) et les principaux investisseurs institutionnels du Groupe (Predica, Cardif, Sogecap, AG Real Estate et SCI Capimmo, véhicule géré par Primonial REIM) représentant 86,7% du capital au 31 décembre 2019, se sont engagés à opter pour cette seconde option, ce qui représenterait un réinvestissement dans la Société de l'ordre de 9,5 à 10,7 M€ en fonction de l'option prise par les autres actionnaires.