ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FINAXO ENVIRONNEMENT DU 26 JUIN 2026 - FINAXO ANNONCE DE BONS RÉSULTATS POUR 2025

L'Assemblée Générale de FINAXO Environnement s'est tenue le 26 juin 2026 sous la présidence de Pascal Colignon. Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 2025 ainsi que l'ensemble des résolutions. Malgré une progression modérée du chiffre d'affaires, l'exercice est marqué par une forte amélioration des résultats, avec un résultat d'exploitation en hausse de 42 % et un résultat net en progression de 37 %, confirmant les effets de la stratégie de maîtrise des coûts et d'amélioration de la productivité.



La Société indique qu'un ralentissement temporaire de l'activité lamellaire est attendu à fin juillet 2026 en raison du contexte géopolitique et de la hausse du prix du polystyrène. Toutefois, plusieurs dossiers significatifs sont actuellement en négociation et la Direction demeure confiante dans les perspectives de reprise. FINAXO poursuit également le développement de ses solutions innovantes de pyrogazéification et de mobilité décarbonée par air comprimé, plusieurs verrous technologiques ayant désormais été levés. Le Conseil d'administration confirme ainsi sa confiance dans les perspectives de développement de la société à moyen et long terme.