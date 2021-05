ASSEMBLE?E GE?NE?RALE MIXTE APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RESOLUTIONS

L'Assemble?e Ge?ne?rale Mixte de MECELEC COMPOSITES, spe?cialiste de la transformation des mate?riaux composites, s'est tenue le 6 mai 2021 a? 10h30 au sie?ge social du Groupe, 3 rue des Condamines a? Mauves en Arde?che.



Au titre de l'Assemble?e Ge?ne?rale Ordinaire, les actionnaires ont adopte? les re?solutions non limitatives suivantes pre?sente?es par le Conseil d'Administration :

- Approbation des comptes annuels et consolide?s de l'exercice clos le 31 de?cembre 2020 et affectation du re?sultat de l'exercice ;

- Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la Socie?te? de ses propres actions ;

- Approbation des e?le?ments de la politique de re?mune?ration et de la re?mune?ration des dirigeants mandataires sociaux, a? raison de leur mandat ;

- Fixation d'une enveloppe annuelle de re?mune?ration de pre?sence afin de

re?mune?rer les administrateurs au titre de l'exercice en cours et des exercices ulte?rieurs.



Au titre des compe?tences relevant de l'Assemble?e Ge?ne?rale Extraordinaire, les actionnaires ont notamment approuve? l'ope?ration visant a? engager le groupe dans nouvelle e?tape de transformation, en inte?grant les actifs de MECELEC COMPOSITES au sein d'ALTHEORA Composites, po?le de compe?tences du groupe ALTHEORA cre?e a? cet effet en mars 2021.