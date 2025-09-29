Assaí demande des mesures conservatoires contre Casino
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 08:50
Cette demande aurait été faite préalablement au lancement d'une procédure d'arbitrage à l'encontre de Casino et GPA.
À ce jour, Casino n'a pas été notifié de la procédure en question et ne dispose donc d'aucune information concernant les mesures conservatoires qui auraient été demandées par Assaí.
En tout état de cause, le groupe précise qu'il 'prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts'.
Valeurs associées
|0,4868 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
A lire aussi
-
Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028. 'Il s'agit de la première ... Lire la suite
-
Le procureur financier Jean-François Bohnert a assuré lundi avoir poursuivi sans "haine" Nicolas Sarkozy dans le dossier dit du financement libyen qui a valu une lourde condamnation à l'ex-chef de l'Etat, le président du tribunal judiciaire de Paris balayant pour ... Lire la suite
-
Il existe un certain nombre de raisons d'être serein quant à l'évolution des marchés d'actions, et notamment le marché américain : dépenses d'investissement élevées, profits en hausse solide et régulière, comptes sains à la fois des ménages et des sociétés, tendance ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer