Assa Abloy: une acquisition aux USA, l'autre en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 11:44









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mercredi deux acquisitions, l'une au Etats-Unis et l'autre en Allemagne, toujours dans le cadre de sa stratégie visant à se renforcer sur des métiers complémentaires à ses activités de coeur.



Le géant suédois de la serrurerie, qui multiplie les rachats ciblés ces dernières années, indique avoir mis la main sur l'américain InVue, un fabricant de dispositifs connectés de protection contre le vol.



La société, qui développe des outils de sécurité personnalisés notamment destinés aux détaillants, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 165 millions de dollars accompagné d'un 'solide' niveau de marge opérationnelle.



L'opération de cette entreprise créée en Caroline du Nord en 1986 et qui emploie aujourd'hui 260 salariés devrait être relutive dès sa finalisation.



En Allemagne, Assa Abloy dit avoir racheté Uhlmann & Zacher, un fabricant de poignées de portes équipés de logiciels créé en 1990 et qui affiche un effectif de quelque 110 personnes.



L'acquisition de cette société basée en Bavière - dont le chiffre d'affaires annuel atteint 21 millions d'euros - devrait là encore être relutive dès le départ.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.