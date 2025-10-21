Assa Abloy se distingue après des trimestriels solides
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:46
Le groupe suédois a fait état d'une croissance organique de 3% sur la période allant de juillet à septembre, légèrement inférieure au consensus de 3,3%, mais son résultat opérationnel a surprise à la hausse, tout comme sa marge d'exploitation.
L'Ebit a en effet progressé de 6,25 à 6,42 milliards de couronnes suédoises sur le trimestre écoulé, au-dessus du consensus de marché qui le donnait à 6,35 milliards.
La marge opérationnelle s'est, elle, accrue de 16,7% à 16,8%, dépassant là encore les attendes des analystes qui anticipaient 16,6%. Il s'agit de son meilleur niveau en dix ans.
Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent la robustesse des performances du numéro un mondial des systèmes d'ouverture de porte dans un marché pourtant marqué par un certain nombre d'éléments adverses, comme la faiblesse du dollar ou les nouveaux droits de douane américains.
Grâce aux cinq acquisitions bouclées au cours du trimestre, sa croissance externe a atteint 5%.
'Nous avons traversé avec succès les trois premiers trimestres de l'année et alors qu'il ne reste qu'un trimestre d'ici à la fin de l'exercice, nous sommes en bonne voie pour réaliser une nouvelle année solide', a assuré Nico Delvaux, le directeur général du groupe.
Avec un gain de 3,3%, l'action Assa Abloy signait en conséquence l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 mardi matin.
A lire aussi
-
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite
-
Hermès annonce la nomination de Grace Wales Bonner au poste de directrice de création du prêt-à-porter masculin. Elle présentera sa première collection pour Hermès en janvier 2027. Diplômée en 2014 de la Central Saint Martins à Londres, Grace Wales Bonner a reçu ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron estime durant une conférence de presse en Slovénie, que le cessez-le-feu restait "très fragile" à Gaza et appelle à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, "une urgence absolue", pour faire entrer l'aide humanitaire. ... Lire la suite
-
Des concessions territoriales en Ukraine "ne peuvent être négociées" que par son président Volodymyr Zelensky, affirme le chef de l'Etat français Emmanuel Macron à Ljubljana en Slovénie. SONORE
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer