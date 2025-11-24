Assa Abloy rachète un fabricant de portes coupe-feu aux USA
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:41
Le groupe suédois, numéro un mondial des serrures et des solutions d'accès, indique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions ciblées consistant à se renforcer dans des métiers complémentaires en vue de renforcer son positionnement sur ses marchés de coeur jugés matures.
'Le portefeuille de produits haut de gamme d'IDP et sa capacité à honorer rapidement ses délais se livraison vont nous aider à solidifier nos capacités existantes et à nous assurer que nous sommes en mesure de répondre aux besoins en constante évolution des marchés de la construction, avec rapidité et excellence', souligne Assa dans un communiqué.
Créé en 1977 à Southfield (Michigan), IDP emploie autour de 80 personnes et a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 29 millions de dollars assortie d'une solide marge opérationnelle, ce qui signifie que l'acquisition sera relutive au niveau de son bénéfice par action (BPA) dès sa finalisation.
