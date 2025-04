Assa Abloy: rachat dans les portes coupe-feu au Danemark information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue du rachat de Door System, un fabricant de portes coupe-feu destinées aux secteurs de la santé, de l'alimentaire et de la distribution.



Le géant suédois de la serrurerie et des contrôles d'accès, qui multiplie les acquisitions ciblées, explique que l'opération va lui permettre de renforcer son offre dans les portes sectionnelles, déjà composée de portes hygiéniques et frigorifiques.



Créé en 1998, Door System emploie autour de 80 collaborateurs au sein de ses bureaux et de son usine basés à Horning, non loin d'Aarhus.



Son chiffre d'affaires en 2024 s'est élevé à quelque 17 millions d'euros pour un 'bon niveau' de marge opérationnelle assure Assa Abloy, qui s'attend à ce que la transaction soit relutive dès sa finalisation, prévue d'ici à la fin du deuxième trimestre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.