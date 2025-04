Assa Abloy: premier trimestre en ligne avec les attentes information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le numéro un mondial de la serrurerie et des contrôles d'accès, s'inscrit en légère hausse mercredi à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels en ligne avec les attentes.



Le groupe suédois a annoncé un bénéfice d'exploitation (Ebita) de 6,05 milliards de couronnes au titre du premier trimestre, conforme aux attentes des analystes, contre 5,74 milliards un an plus tôt.



Sa marge opérationnelle s'est malgré tout tassée à 15,9% contre 16,3% un an plus tôt, le chiffre d'affaires ayant progressé à un rythme plus soutenu que le résultat d'exploitation.



Le chiffre d'affaires net s'est en effet accru de 8% à 37,94 milliards de couronnes, dont 2% de croissance organique et 5% de croissance externe.



La société, qui a bouclé six acquisitions au cours du trimestre, a par ailleurs lancé un nouveau programme de restructuration, visant 1,33 milliard de réductions de coûts, via notamment la fermeture d'usines et de succursales.



Nico Delvaux, son directeur général, évoque un environnement économique difficile entres incertitudes géopolitiques, tensions commerciales et taux d'intérêt élevés, mais se dit confiant dans la capacité du groupe à accélérer sa croissance.



Le titre Assa Abloy gagnait 1,4% autour de 12h00, alors que l'indice des principales valeurs suédoises, l'OMXS30, progressait de 1,6% au même moment.





