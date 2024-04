Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: le titre cède du terrain après les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le premier fabricant mondial de systèmes d'ouverture de portes, perd plus de 2% jeudi à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels marqués par une décroissance organique de l'activité.



Le groupe suédois a fait état ce matin de ventes en hausse de 9% au titre des trois premiers mois de l'année, mais cette performance est essentiellement due à l'effet favorable de ses acquisitions (+11%), qui a plus que compensé une décroissance interne de 2% au niveau de l'activité.



L'entreprise dit avoir pâti d'un nombre inférieur de jours ouvrés en mars, le mois le plus important du trimestre, en raison des congés de Pâques, mais aussi de la faiblesse persistante du marché de la construction résidentielle.



Ses ventes en Asie-Pacifique ont ainsi reculé de 3% en données organiques sur le trimestre du fait des difficultés du marché immobilier chinois.



Son résultat opérationnel (Ebit) s'est accru de 5% à 5,4 milliards de couronnes suédoises, mais sa marge d'exploitation s'est malgré tout tassée à 15,4%, contre 16% un an auparavant.



Suite à cette publication, le titre Assa Abloy perdait 2% mercredi matin, parmi les plus mauvaises performances de l'indice OMXS30 qui cédait 0,4% au même moment.





