Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: acquisition aux USA dans les accès numériques information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois de serrures Assa Abloy a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de l'américain Level Lock en vue de renforcer son offre dans les contrôles d'accès numériques.



Dans un communiqué, le groupe explique que l'entreprise basée à Redwood City (Californie) est à l'origine d'une plateforme innovante permettant de transformer facilement des verrous mécaniques en des systèmes numériques.



Créée en 2016, Level Lock affiche un effectif de l'ordre de 70 personnes, pour un chiffre d'affaires qui s'est monté à 16 millions de dollars l'an dernier.



Assa Abloy précise que l'opération devrait être dans un premier temps dilutive au niveau de ses résultats financiers.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.