ASR Nederland se hisse dans le vert après ses semestriels

ASR Nederland grappille 0,5% à 71,1 EUR en début de séance à Amsterdam, après la publication par la compagnie d'assurance de résultats solides au titre de son 1er semestre 2026, accompagnés d'un dividende en nette progression.

Le groupe basé à Utrecht a vu son résultat opérationnel augmenter de 9,8% pour atteindre 901 MEUR et son rendement opérationnel sur les capitaux propres s'améliorer de 1,2 point, à 15,4%, nettement au-dessus de son objectif de plus de 12%.

ASR revendique également une création de capital organique en croissance de 7,3%, pour atteindre un niveau record de 773 MEUR, soutenue par l'ensemble de ses segments d'activité, une croissance qui a contribué à hauteur de 13 points de pourcentage à l'amélioration de son ratio Solvabilité II.

Ce dernier s'est ainsi établi à 222% au 30 juin 2026, contre 218% six mois plus tôt, en dépit d'un impact négatif de 8 points issu de la distribution du capital (dividendes et rachat d'actions), ainsi que d'un impact négatif de 1 point lié aux mouvements de marché et opérationnels, ainsi qu'au déploiement du capital.

Sur ces bases, ASR fait part d'un dividende semestriel en hausse de 9,4%, à 1,39 EUR par action, conformément à sa politique de dividendes et à un niveau équivalent à 40% du montant absolu du dividende versé au titre de 2025.

Une publication solide, selon KBC Securities

Réagissant à cette publication, qu'il qualifie de "solide", KBC Securities souligne notamment une marge d'investissement plus élevée dans l'activité vie, ainsi qu'un dividende supérieur aux attentes.

"La direction prépare une stratégie "affinée" pour 2027-2029, incluant de nouveaux objectifs financiers, qui seront présentés lors de la journée des marchés financiers (CMD) le 1er décembre", souligne en outre la banque.

KBC rappelle que l'action ASR a connu une forte progression ces derniers mois ( 20% depuis fin mars), en partie grâce à des fondamentaux solides et en partie grâce à un sentiment plus favorable à l'égard du secteur financier européen.

"Les résultats d'aujourd'hui, combinés à un solide CMD en décembre, devraient entretenir cette dynamique", conclut l'établissement belge, qui réaffirme sa recommandation "accumuler" sur l'action ASR.