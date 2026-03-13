Aspex, investisseur de Delivery Hero, demande au directeur général d'accélérer le redressement de l'entreprise sous peine d'être évincé

* Un investisseur basé à Hong Kong menace de demander un changement de direction

* Aspex remet en question la propriété de certaines entreprises par Delivery Hero

* Selon Aspex, il faut se concentrer davantage sur la valeur actionnariale

par Christoph Steitz et Alexander Hübner

Un des principaux actionnaires de Delivery Hero DHER.DE a menacé de demander un changement de direction si le groupe allemand de restauration à emporter en ligne ne progresse pas rapidement dans sa révision stratégique en cours.

Aspex Management a déclaré dans une lettre adressée au directeur général de Delivery Hero, Niklas Oestberg, dont Reuters a pris connaissance, qu'il y avait eu peu de progrès et a mis en garde contre une nouvelle destruction de valeur si l'entreprise n'en faisait pas assez.

Les commentaires d'Aspex, basée à Hong Kong, ajoutent à la pression exercée sur la direction de Delivery Hero, qui a annoncé en décembre qu'elle réévaluerait l'allocation de son capital et certaines opérations dans les pays.

ASPEX S'INTERROGE SUR LA PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Aspex a déclaré qu'elle doutait que Delivery Hero soit le meilleur propriétaire pour certaines activités en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, et qu'en l'absence de progrès rapides, elle "évaluerait tous les moyens d'action légaux disponibles".

Ces moyens incluaient "la prise de mesures visant à changer la direction de l'entreprise", a-t-elle ajouté.

Aspex a refusé de commenter la lettre, datée du 12 mars.

Oestberg a déclaré dans un communiqué en réponse à la lettre que le conseil d'administration et le conseil de surveillance non exécutif étaient "totalement alignés" sur la révision stratégique en cours.

"Un certain nombre de processus et/ou de négociations sont actuellement en cours et doivent être menés avec la prudence nécessaire", a ajouté le directeur général.

Il a déclaré que l'évolution du cours de l'action ne reflétait pas fidèlement les résultats obtenus et que la direction travaillait avec diligence à l'amélioration de la rentabilité et de la performance opérationnelle.

DELIVERY HERO "MOINS RENTABLE" QUE SES CONCURRENTS, SELON ASPEX

Dans sa lettre, Aspex a déclaré que le groupe était moins rentable que ses rivaux Uber UBER.N , Grab GRAB.O , Doordash

DASH.O et Meituan 3690.HK .

"Notre attente est que vous identifiiez tous les actifs pour lesquels Delivery Hero n'est pas le meilleur propriétaire et opérateur, et que la vente de ces actifs génère une valeur plus élevée pour la société et pour ses actionnaires (...) plutôt que Delivery Hero ne continue d'exploiter ces activités", a déclaré Aspex.

La vente de divisions nationales individuelles ou de participations minoritaires ne constituerait pas "un résultat crédible et acceptable" de l'examen, a ajouté Aspex.

Aspex, troisième investisseur de Delivery Hero avec une participation de 9,2 % d'une valeur de 474 millions d'euros (542 millions de dollars), figure dans le registre des actionnaires de la société allemande depuis 2020.

Les actions de Delivery Hero étaient en baisse de 0,6 % à 1028 GMT.

La société a attiré l'attention d'un autre investisseur activiste il y a deux ans, alors que les actionnaires s'inquiétaient de l'endettement du groupe et de sa capacité à générer suffisamment de liquidités à partir de ses activités.

Le fondateur de l'investisseur activiste Sachem Head Capital Management a obtenu un siège au conseil de surveillance du groupe de livraison de nourriture en 2024.

(1 $ = 0,8743 euro)