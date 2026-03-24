Aspex demande la révocation du directeur général de Delivery Hero dans le cadre de l'escalade de la campagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aspex critique la stratégie et les performances opérationnelles du directeur général

* Delivery Hero accuse réception de la lettre et poursuit son examen stratégique

* Aspex demande instamment des ventes d'actifs "compétitives

(Ajout de détails, contexte à partir du paragraphe 6)

Aspex, l'un des principaux actionnaires de Delivery Hero DHER.DE , a demandé mardi au conseil de surveillance du groupe de vente à emporter en ligne d'évincer le directeur général et son équipe de direction, intensifiant ainsi la pression de l'investisseur en faveur d'un remaniement stratégique.

« Des changements en profondeur au sein de l'équipe de direction seront nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés par l'entreprise », a déclaré Aspex Management dans une lettre adressée à la Présidente du conseil de surveillance de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, et aux autres membres du conseil de surveillance non exécutif, consultée par Reuters. "Les actionnaires partagent notre point de vue selon lequel la stratégie du directeur général Niklas Oestberg est erronée et que la sous-performance opérationnelle de Delivery Hero par rapport à ses pairs s'accélère", a déclaré Aspex, ajoutant que l'entreprise avait souffert de manquements en matière de conformité et de contrôle. Delivery Hero a pris acte de la lettre d'Aspex. "Nous progressons dans l'examen stratégique, qui reste une priorité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. L'appel direct à la révocation de M. Oestberg marque une escalade après qu'Aspex lui a écrit au début du mois, l'avertissant que son poste pourrait être menacé si l'examen ne progressait pas plus rapidement .

Mardi, Delivery Hero a accepté de vendre son activité de livraison Foodpanda à Taïwan à la société de transport et de livraison Grab < GRAB.O > pour 600 millions de dollars en espèces, ce que M. Oestberg a qualifié de "première étape clé" dans le processus de révision.

Aspex a déclaré que les conditions de l'opération montraient que la valeur de l'entreprise avait été "considérablement érodée".

"Cela souligne l'urgence de céder d'autres actifs dans le cadre de processus de vente concurrentiels afin d'éviter une nouvelle destruction de la valeur actionnariale", a ajouté l'entreprise.