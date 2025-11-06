Aspen Aerogels plonge après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles

6 novembre - ** Les actions du fabricant de produits chimiques spécialisés Aspen Aerogels ASPN.N chutent d'environ 32 % à 4,97 $ avant la mise sur le marché

** La société réduit ses prévisions de revenus annuels à 270 à 280 millions de dollars , contre 297 à 317 millions de dollars précédemment

** La société annonce une perte nette de 6,3 millions de dollars pour le troisième trimestre, après avoir enregistré des charges de dépréciation de 1,6 million de dollars

** Ventes de 73,0 millions de dollars au troisième trimestre par rapport aux estimations de 71,8 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~37 depuis le début de l'année