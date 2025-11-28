 Aller au contenu principal
ASP Isotopes progresse après avoir soutenu la recherche à l'université de Wits
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions de la société de matériaux avancés ASP Isotopes ASPI.O augmentent de 2 % à 6,02 $ dans les premiers échanges

** La société annonce un don de trois ans pour la création d'une nouvelle "chaire de photonique" à l'université de Wits à Johannesburg

** L'objectif est de stimuler la recherche et la formation dans le domaine de la science de la lumière

** La chaire de photonique est un poste universitaire financé visant à faire progresser la recherche et la formation dans le domaine de la photonique

** L'ASPI annonce que le Dr Angela Dudley sera la première titulaire de la chaire de photonique

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action est en hausse de 33 % depuis le début de l'année

ASP ISOTOPES
6,1850 USD NASDAQ +4,48%
© 2025 Thomson Reuters.

