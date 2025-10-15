ASP Isotopes glisse suite à la vente d'actions pour 210 millions de dollars

15 octobre - ** Les actions de la société de matériaux avancés ASP Isotopes ASPI.O ont baissé de 8,2 % à 12,90 $ avant la cloche, suite à la fixation du prix de son offre secondaire ** La société basée à Washington, D.C., a annoncé tôt ce mercredi ~17,2 millions d'actions pour un produit brut d'environ 210,3 millions de dollars

** Le prix de l'offre équivaut à environ 12,25 $, soit près de 13 % de moins que le record de clôture de 14,05 $ atteint par l'action mardi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses et les investissements ** La société a ~93,4 millions d'actions en circulation au 10 octobre, selon le prospectus

** Cantor Fitzgerald et Lucid Capital Markets sont les teneurs de livres conjoints de l'offre

** Les actions d'ASPI ont bondi au cours des trois dernières séances, gagnant environ 59%. L'action a terminé l'année 2024 à 4,53 $

** Canaccord Genuity couvre ASPI avec une note d'achat et une prévision de 11 $, selon les données de LSEG