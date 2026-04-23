ASOS souligne l'amélioration de ses performances et demande le remboursement des droits de douane américains

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* ASOS affiche une amélioration de sa GMV au troisième trimestre et une croissance de 9% du nombre de nouveaux clients en mars

* ASOS demande 9,44 millions de dollars de remboursements de droits de douane aux États-Unis

* Le directeur général déclare qu'ASOS n'a pas encore modifié ses prix en raison de la guerre en Iran

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 4, le commentaire du directeur général au paragraphe 6, les détails au fur et à mesure) par Yamini Kalia

ASOS ASOS.L a déclaré jeudi avoir amélioré ses performances au troisième trimestre, ajoutant que le distributeur en ligne britannique demande le remboursement de 7 millions de livres (9,44 millions de dollars) de droits de douane américains payés au cours du premier semestre de l'année.

Les actions d'ASOS ont augmenté de 10,7% pour atteindre 249 pence après des mouvements initiaux volatils, les investisseurs ayant digéré le rapport de performance, qui fait suite à la publication le mois dernier de ses chiffres d'affaires pour les 26 semaines allant jusqu'au 1er mars.

ASOS a déclaré que la croissance de la valeur brute des marchandises (GMV) a montré une amélioration séquentielle au troisième trimestre et que la croissance des nouveaux clients a augmenté de 9% en mars, le premier mois de croissance depuis septembre 2021, alors qu'elle lutte contre la concurrence de concurrents moins chers et qu'elle donne la priorité aux marges.

"La croissance des nouveaux clients est un bon indicateur pour le chiffre d'affaires, ce qui nous donne confiance dans le redressement à long terme", a déclaré Katie Cousins, analyste chez Shore Capital.

UN ENVIRONNEMENT DE VENTE AU DÉTAIL MOROSE

Les détaillants du monde entier sont confrontés à la baisse des dépenses des clients, à l'augmentation des coûts de l'énergie et aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement résultant de la guerre en Iran, ce qui a poussé certains d'entre eux à augmenter les prix en réponse.

"Nous fixons les prix en fonction du marché... si le marché ne modifie pas les prix, nous ne les modifions pas", a déclaré le directeur général José Antonio Ramos Calamonte à des journalistes qui lui demandaient si ASOS avait pris des mesures tarifaires en réponse au conflit.

Le mois dernier, le distributeur britannique de vêtements Next NXT.L a déclaré qu'il pourrait devoir augmenter ses prix en juin si le conflit persiste.

Des milliers d'entreprises dans le monde entier intentent des actions en justice pour contester les droits de douane généralisés du président américain Donald Trump et demander le remboursement des droits payés, après que les prélèvements ont été jugés illégaux par la Cour suprême des États-Unis en février.

Les détaillants en ligne sont particulièrement vulnérables aux coûts des droits de douane sur les produits importés.

(1 dollar = 0,7413 livre)