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Asos s'illustre à Londres après la cession d'un entrepôt américain
information fournie par AOF 01/07/2026 à 14:46

(Zonebourse.com) - Asos s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Londres après la cession pour un montant de 48 millions de livres (environ 57 millions d'euros) d'un centre de distribution basé à Atlanta, qui confirme le revirement stratégique amorcé par le groupe britannique de mode en ligne.

Le distributeur explique que le bail relatif à cet entrepôt a désormais été transféré à une marque de grande consommation de classe mondiale, dont il ne dévoile pas le nom, tandis que les actifs en dur ont été rachetés par une filiale du transporteur DHL Group.

Dans un communiqué, le spécialiste de la vente de vêtements sur Internet précise que la transaction s'inscrit dans sa stratégie visant à simplifier son modèle opérationnel et à assainir son bilan: le site d'Atlanta n'était plus opérationnel depuis de longs mois et sa valeur avait déjà été entièrement dépréciée dans les comptes.

Selon le groupe britannique, cette vente permettra de générer une économie de coûts annuels d'environ 6 millions de livres (environ 8 millions de dollars) en loyers et frais d'occupation. Elle donnera également lieu à une plus-value exceptionnelle avant impôts de quelque 78 millions de livres, qui sera comptabilisée dans les résultats de l'exercice fiscal 2026.

Le désendettement s'accélère

Sur le plan financier, l'opération - qui fait suite à la vente du centre de distribution de Lichfield en mai dernier pour 67 millions de livres - va lui permettre de ramener sa dette nette pro forma à environ 180 millions de livres, contre 295 millions de livres au 1er mars 2026.

Dans une note de réaction, les analystes de Berenberg, à l'achat sur le titre, saluent de "bonnes nouvelles" qui continuent d'affluer.

"Ces cessions d'actifs, combinées à l'amélioration continue de l'offre commerciale, au refinancement de novembre 2025 et au remboursement des obligations convertibles de 2026, placent Asos en bonne posture avant sa prochaine échéance financière majeure, à savoir le remboursement, en septembre 2028, d'un emprunt obligataire convertible de 253 millions de livres sterling", rappelle l'intermédiaire financier.

A la Bourse de Londres, l'action Asos grimpait de 8% mercredi dans le sillage de ces informations. Le titre gagne 9,7% cette année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 14:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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