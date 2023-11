Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos: les perspectives pour 2023/2024 jettent un froid information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 11:26









(CercleFinance.com) - Asos a annoncé mercredi qu'il s'attendait à une nouvelle contraction de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023/2024, qui a démarré en septembre, une perspective fraîchement accueillie par le marché.



En milieu de matinée, l'action du spécialiste britannique de prêt-à-porter en ligne, qui s'était déjà repliée de 22% depuis le début de l'année, chute encore de plus de 10% à la Bourse de Londres.



L'avertissement d'Asos confirme l'essoufflement que connaît actuellement le secteur de la consommation non-essentielle, sur fond de persistance de l'inflation et de ralentissement de la croissance économique.



Sur son exercice fiscal décalé 2022/2023, clos début septembre, le groupe dit avoir essuyé une perte d'exploitation (Ebit) de 29 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en repli de 11% à 3,54 milliards de livres.



Pour son nouvel exercice 2023/2024, Asos a indiqué anticiper un nouveau repli de ses ventes, compris entre 5% et 15%, pour une marge opérationnelle ajustée qui devrait être positive.



Il s'attend néanmoins à renouer avec la croissance au cours de son exercice 2024/2025, avec une marge opérationnelle, qui devrait retrouver ses niveaux d'avant la crise du Covid.



Dans un note de réaction, les analystes de Berenberg estiment que le groupe est bien positionné pour générer de la croissance maintenant qu'il a assaini sa base de coûts, adopté un modèle économique davantage tourné vers la génération de flux de trésorerie et renforcé sa structurelle bilantielle.



'De notre point de vue, la valorisation actuelle sous-évalue les progrès réalisés dans le cadre du programme 'Driving Change', tout comme les avantages qui devraient être tirés de l'adoption de la nouvelle phase du plan stratégique', souligne le bureau d'études, qui renouvelle sa recommandation d'achat tout en ramenant son objectif de cours de 760 à 600 pence.





Valeurs associées ASOS LSE -11.04%