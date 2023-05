Asos: le titre chute, résultats et perspectives déçoivent information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 12:11

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du prêt-à-porter en ligne Asos a fait état mercredi de résultats semestriels inférieurs aux attentes et livré des objectifs jugés décevants, ce qui faisait chuter son titre de plus de 13%.



Le groupe britannique, coutumier des avertissements sur résultats, a vu ses ventes chuter de 8% à 1,84 milliard de livres sur les six mois clos fin février, premier semestre de son exercice fiscal.



A taux de changes constants, le repli de l'activité atteint même 10%, là où le consensus tablait sur un recul bien plus limité, de l'ordre de 6%.



Son résultat avant impôts et intérêts (Ebit) ajusté ressort en perte de 69,4 millions de livres sur la période, à comparer avec un profit de 26,2 millions un an plus tôt, alors que les analystes n'anticipaient qu'une perte de 40 millions.



Pour justifier ces contre-performances, le directeur général de l'entreprise, José Antonio Ramos Calamonte, a évoqué un environnement de marché 'très difficile', ainsi que l'impact du plan stratégique 'Driving Change', censé simplifier la prise de décision.



Dans son communiqué, Asos souligne que le déclin de ses ventes s'est accéléré sur les mois de mars et avril (-15% en moyenne) ce qui le conduit à prévoir un Ebit ajusté de 40 à 60 millions de livres sur la seconde moitié de l'exercice, en-dessous du consensus qui visait jusqu'à présent 70 millions.



A la Bourse de Londres, l'action du distributeur décrochait de 13,3% mercredi dans la matinée, revenant en direction de ses plus bas historiques touchés en début d'année.